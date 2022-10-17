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Политика17 октября 2022 13:43

Захарова заявила, что ЕС забыл о подрывах «Северных потоков» и переключился на Иран

После заявлений США о заинтересованности в прекращении поставок газа по трубопроводам желание проводить расследование у ЕС отпало, отметила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова заявила, что ЕС забыл о подрывах «Северных потоков» и переключился на Иран

Захарова заявила, что ЕС забыл о подрывах «Северных потоков» и переключился на Иран

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евросоюз забыл про взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и решил переключить внимание на Иран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Жозеп Боррель заявил о намерении ЕС провести расследование в отношении «причастности Ирана к поставкам оружия России». А с подрывами «Северного потока» Жозеп уже разобрался? Видимо, после заявлений Вашингтона о заинтересованности США в прекращении поставок газа по этим трубопроводам в Европу желание проводить расследование у верхушки ЕС полностью отпало. Решили резко переключиться на Иран», – написала дипломат в Telegram.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что, по мнению США и их союзников, Иран может передать России баллистические ракеты. Тегеран якобы готовится поставить Москве ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров соответственно, написало издание. В сообщении указывалось, что разведданные об этой сделке были переданы Вашингтону и Киеву.