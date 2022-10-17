Euractiv: Евросоюз намерен рассматривать Китай как конкурента и ужесточить позицию по нему Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз намерен занять более жесткую позицию в отношении Китая и рассматривать его , в первую очередь, как конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неофициальный документ, направленный главам МИД европейского блока.

По сведениям портала, в документе, разосланном дипломатической службой Евросоюза в преддверии обсуждения состояния отношений с Пекином, указывается, что Китай становится все более сильным глобальным конкурентом для Евросоюза, США и их партнеров.

"Мы были немного больше ориентированы на партнерство, теперь нам нужно больше сосредоточиться на соперничестве", - цитирует сайт слова одного из дипломатов дипломатов Евросоюза.

Ранее Евросоюз заявил, что будет отслеживать попытки Пекина помочь Москве в обходе санкций.

Также ранее Боррель заявил, что Китай обещал не помогать России в вопросе обхода санкций. Кроме этого, верховный представитель ЕС по иностранным делам отметил, что КНР обещал не предоставлять РФ военную поддержку.