Путин разрешил продажу самарского актива Schneider Electric российской «Акрон Индустрия» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее сделку по продаже акций самарского актива французской корпорации Schneider Electric российской компании «Акрон Индустрия».

«Разрешить совершение АО «Акрон Индустрия» сделки по приобретению 22,5 миллиона обыкновенных акций непубличного акционерного общества «СЭЩ Холдинг», принадлежащего Schneider Electric Industries», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

АО «СЭЩ Холдинг» принадлежит самарский завод «Электрощит», на котором производится электротехническое оборудование.

Энергомашиностроительная корпорация Schneider Electric в июле этого года продала свой бизнес в Санкт-Петербурге и Ленинградской области российскому менеджменту.

Как писал сайт KP.RU, летом этого года бывший московский завод французской автомобилестроительной компании Renault официально переименовали в «Москвич».