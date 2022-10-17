За период с января по сентябрь 2022 года объем денежных переводов из России в Грузию вырос в четыре раза Фото: REUTERS

Объем денежных переводов из России в Грузию с января по сентябрь 2022 года составил $1,135 млрд. По данным, опубликованным Национальным банком Грузии, текущий показатель превышает значения, фиксированные в 2021 году за аналогичный период, в четыре раза.

Россия занимает первое месте по объему денежных переводов в Грузию. На втором месте - Италия, из которой за девять месяцев перевели 317 млн долларов, что на 12,1% больше прошлогодних значений. На третьем месте находятся США. Оттуда в Грузию за январь - сентябрь 2022 года года отправлено 234 млн долларов, что на 11,5% больше, чем в январе - сентябре 2021 года.

Общий объем переводов в Грузию с начала 2022 года из разных стран мира составил 2,8272 млрд долларов, что превышает прошлогодние показатели на 66%.

По данным Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии, граждане России с января по сентябрь текущего года совершили более 780 тыс. туристических поездок в республику.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные цифры “уткой”. По его мнению, Россию не могло покинуть более 700 тысяч граждан в направлении Грузии.

Напомним, также сегодня, 17 октября, власти Грузии на фоне увеличения числа прибывающих в страну россиян задумались о пересмотре соглашения о безвизовом режиме с Россией.