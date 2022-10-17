Глава Минобороны Украины заявил о нежелании Киева сохранить нейтральный статус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины не хотят сохранять нейтральный статус страны, евроатлантический курс предусмотрен конституцией республики, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

«Украина точно не останется нейтральной, лоббисты Кремля не должны на это надеяться. Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в конституции Украины, а недавнее подачи заявки относительно членства является выражением настроений свыше 70% граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности», – написал глава Минобороны Украины в Facebook*.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября Киев подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По словам президента Украины Владимира Зеленского, он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит заявку и примет решение одобрить ее. Украинский лидер назвал этот шаг крайне необходимым в текущей ситуации.