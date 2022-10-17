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Политика17 октября 2022 14:40

Военком Москвы подтвердил завершение частичной мобилизации в столице

Задачи по мобилизации выполнены в полном объеме, отметил полковник Локтев
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Военком Москвы подтвердил завершение частичной мобилизации в столице

Военком Москвы подтвердил завершение частичной мобилизации в столице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мероприятия в рамках частичной мобилизации в Москве завершены, подтвердил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

«В Москве завершены мероприятия частичной мобилизации. Задачи, установленные на основании указа президента России и задания министерства обороны РФ, выполнены в полном объеме», – сообщил он журналистам.

По словам Локтева, столичные пункты сбора мобилизованных остановили работу с 14:00 в понедельник, 17 октября. В то же время в военкоматы Москвы продолжают поступать обращения от добровольцев, которые желают отправиться в зону боевых действий на Украине. Как объяснил военком Москвы, по их обращениям будут приниматься персональные решения.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в российской столице. По его словам, задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и Министерством обороны страны, выполнены в полном объеме.