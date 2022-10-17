Илон Маск заявил, что Крым для России играет решающее значение

Илон Маск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крым играет для России решающее значение, поскольку это южная военно-морская база страны, заявил предприниматель Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.

Также бизнесмен продолжил свои рассуждения по ситуации на Украине. В частности, Маск выразил мнение, что если российской армии будет грозить уничтожение или поражение от НАТО, то Москва применит ядерное оружие. После этого, по словам бизнесмена, НАТО даст ядерный ответ, и “цивилизации придет конец”.

Ранее Дмитрий Медведев назвал четыре основания, на которых Россия может применить ядерное оружие.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.