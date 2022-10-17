За два года с российских чиновников взыскали 2 млрд долларов необоснованного имущества Фото: REUTERS

Генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече в Эр-Рияде с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом заявил, что российские суды взыскали с чиновников около 2 млрд долларов в качестве необоснованного имущества за последние два года.

"В России выстроена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества государственных служащих и их близких родственников", - сказал генпрокурор.

По его словам, изъятые деньги коррупционного происхождения направляются включаются в статью доходов государства в рамках действующей практики. У прокуратуры есть право предъявлять иск в отношении чиновников, если те вовремя не предоставляют доказательства законности приобретения того или иного имущества легально заработанными средствами.

В результате применения этого права “только за последние два года судами его взыскано на сумму, эквивалентную $2 млрд", - уточняет Краснов.

Напомним об одном из громких задержаний, связанных с коррупцией, которое произошло 3 августа 2022 года. Пресненский суд арестовал начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по СВАО Москвы Александра Басова по подозрению в получении взятки.