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Политика17 октября 2022 15:00

Командированные на новые территории России чиновники будут получать двойную зарплату

Они также будут получать дополнительно 8 480 рублей суточных
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Командированные на новые территории России чиновники будут получать двойную зарплату

Командированные на новые территории России чиновники будут получать двойную зарплату

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чиновники, командированные в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области будут получать зарплату в двойном размере, следует из указа президента России Владимира Путина.

«Лицам, замещающим государственные должности, федеральным государственным гражданским служащим, работникам федеральных государственных органов, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, в период их нахождения в командировках на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области денежное вознаграждение выплачивается в двойном размере», – сказано в документе на портале правовой информации.

Кроме того, чиновники будут получать дополнительно 8 480 рублей за каждый день нахождения в командировке на новых территориях России в качестве компенсации за дополнительных расходы, связанные с проживанием вне места жительства.