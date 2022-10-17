В Италии могут приостановить производство из-за энергокризиса на фоне запрета поставок российского газа

Итальянские СМИ заявляют, что остановка производства в стране может осуществляться в течение января 2023 года Фото: REUTERS

В Италии могут приостановить производство из-за ограничений потребления энергии на 30 дней, весь январь 2023 года. В частности газета Il Messaggero пишет, что эта мера относится к чрезвычайному плану по экономии энергии. Его готовится передать нынешний министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани будущему правительству Италии.

Издание сообщает, что эта мера предусматривает обязательное прекращение потребления электроэнергии в производственном секторе, если с 1 ноября 2022 года в Италию прекратится поставка газа из России. Такое решение вступит в силу при объявлении на общеевропейском уровне экономии энергоресурсов ЕС. Большая часть энергоресурсов Италии обретается как раз за счет газа.

Уточняется, что страна лишится необходимых 6,45 млрд куб. м газа в случае прекращения поставок из России. Тогда власти Италии будут вынуждены экстренно останавливать производство, чтобы соблюсти план по нормированному потреблению. При стабильных поставках вплоть до конца декабря 2022 года заморозка предприятий не потребуется, пишет издание.

Среди решений правительства также присутствуют инициативы по сокращению отопительного сезона. Эксперты Италии называют самым выгодным вариантом - отсрочку сезона до конца ноября.

В сентябре 2022 года владелец гостиницы на Сицилии (Италия) попал в больницу, потому что от волнения чуть не ослеп после того, как увидел счет за электроэнергию на 83 тысячи евро.