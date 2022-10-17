МИД заявил, что Россия открыта к работе по снижению напряженности и недопущению гонки вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия открыта к работе по недопущению гонки вооружений, снижению напряженности и минимизации стратегических рисков, но это возможно только на основе уважения интересов страны и равноправия, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов в ходе заседании Первого комитета ГА ООН.

"В июле 2021 по российской инициативе на пять лет был продлен договор по СНВ. В июле 2021 года по договоренности президентов России и США был инициирован комплексный диалог по стратегической стабильности. Но Соединенные Штаты девальвировали данные диалоговые усилия", - сказал Воронцов.

Ранее МИД РФ заявил, что переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате практически ежедневно. Межведомственные делегации сторон обсуждают возможные договоренности об урегулировании ситуации на Украине, ее будущем нейтральном, внеблоковом статусе и о других вопросах.