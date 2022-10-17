В США сообщили о готовности к началу переговоров по договору на замену СНВ-3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов, заявила в ходе заседания Первого комитета ГА ООН помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.

"США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в частности, возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020 из-за пандемии коронавируса", - сказала Стюарт.

Также она добавила, что "Соединенные Штаты готовы к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3, когда он истечет в 2026.

Ранее сообщалось, что США не устанавливают конкретные сроки возобновления переговоров с Россией по соглашению на смену СНВ-3. Об этом заявила в среду 3 августа 2022 года заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс во время брифинга в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).