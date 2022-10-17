В Совбезе России анонсировали меры против подрывной деятельности Запада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россяи примет меры для противодействия подрывной деятельности Запада, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности страны Олег Храмов.

«Требуется концентрация усилий на выстраивании всей совокупности системной работы, чему будет способствовать утверждение документов стратегического планирования. К ним относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – сказал он в интервью «Российской газете».

По словам замсекретаря Совбеза, в России будут разработаны проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности, что позволит предотвратить «латинизацию» общества и сохранить «цивилизационный суверенитет» страны.

Кроме того, в стране необходимо сформировать конкурентоспособную информационную и игровую повестку для детей и молодежи, считает он. Также Храмов отметил, что нужно усилить организацию защиты информационно-культурного пространства России, но «за железным занавесом прятаться незачем».

Как заявил заместитель секретаря Совбеза России, ведомство обладает информацией о намерении Соединенных Штатов и их союзников применить новые методы по разложению россиян с учетом изменений в РФ. Для этого, сообщил он, Запад привлекает многопрофильные группы специалистов в сфере математики, информационной безопасности, антропологии и этнологии, а также теории систем и системного анализа, социальной психологии и психолингвистики. Таким образом, считает Храмов, западные страны пытаются влиять на учреждения образования, органы государственной власти, деятелей культуры и искусства и представителей СМИ, рассчитывая на «неустойчивость» молодежи.