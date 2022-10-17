Bloomberg: попытка Вашингтона наказать ОПЕК+ может ударить по США Фото: REUTERS

Стремление Вашингтона наказать Саудовскую Аравию и других поставщиков нефти за решение ОПЕК+ сократить добычу нефти может ударить по экономике США, сообщает агентство Bloomberg. Основным инструментом воздействия США на Саудовскую Аравии может стать "закон о запрете картелей по добыче и экспорту нефти" или NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который предлагает подчинить ОПЕК антимонопольному закону Шермана.

"Принятие законопроекта позволит Белому дому подать антимонопольный иск против ОПЕК+ за манипулирование ценами на мировом рынке нефти", — говорится в статье Хавьера Бласа.

Закон Шермана (или Акт Шермана) (англ. Sherman Act) — первый антимонопольный закон США, характеризующий преступлением препятствование свободе торговли созданием монополии и вступление в сговор с такой целью.

По словам обозревателя, Вашингтону может “очень дорого” обойтись этот шаг. NOPEC в течение последних 25 лет был лишь угрозой и считался "ядерным" вариантом, считает автор материала, а его использование называет крайней мерой.

"Существует вероятность того, что законопроект увидит свет. Но, несмотря на то, что Байден стремится наказать Эр-Рияд и его союзников за сокращение поставок черного золота, было бы гораздо разумнее избегать эскалации путем внесения изменений в законодательство", — говорится в статье.

По мнению Бласа, ответной мерой Саудовской Аравии может стать открытое заявление об отказе от ценообразования на нефть в долларах и вывод активов страны из банковской системы США. Тем более, что подобные угрозы со стороны Эр-Рияда уже поступали в 2019 году.

Сайт KP.RU писал ранее, что Соединенные Штаты рискуют резко ухудшить отношения с Саудовской Аравией, если президент США Джо Байден решит наказать ее за соглашение о снижении добычи нефти.