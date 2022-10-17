Германия ужесточила требования для получения визы россиянами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане России, желающие получить визу в Германию, теперь должны будут предъявлять выписки из банков, работающих на территории Евросоюза.

Как сообщается на сайте визового центра VisaMetric, при подаче заявки на получение визы россиянам потребуется предъявить финансовые гарантии, в частности выписки, выданные на имя заявителя из банка, действующего в одной из стран ЕС. В ней должна содержаться информация о текущей сумме средств на счете или счетах, кроме того, россияне должны будут предоставить выписки из банковского счета за последние три месяца.

Граждан России также проинформировали об увеличении сроков рассмотрения заявок на получение визы с 10 до 15 дней и визового сбора с 35 до 80 евро (для детей 6-12 лет он вырастет с 35 до 40 евро). Также у россиян могут потребовать подтверждение оплаты забронированного жилья и медицинскую страховку, оформленную только в Евросоюзе.

Напомним, ранее въезд для граждан России по шенгенским турвизам ограничили Польша и страны Прибалтики, затем к ним присоединилась Финляндия, визовые центры которой прекратили принимать документы на оформление туристических виз. Теперь, чтобы попасть на территорию этих стран, нужны веские основания. При этом закрыты лишь внешние границы государств – перемещения внутри ЕС пока не ограничены.