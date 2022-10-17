Видео падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Появилось видео падения самолета Су-34 на жилой дом в городе Ейск, Краснодарского края. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

17 октября 2022 года во время набора высоты при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34. Судно взлетело с военного аэродрома Южного военного округа.

Как сообщают в ведомстве, самолет упал в черте города. На месте падения Су-34 произошло возгорание топлива самолета. Повреждено 15 квартир жилого дома. На месте крушения работают МЧС и пожарные. Произошло загорание с 1 по 5 этаж жилого дома. Площадь пожара составляет 2000 м.кв. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

По информации МО РФ, пилот самолета успел катапультироваться.

Ранее сайт KP.RU писал, что очевидцы зафиксировали крушение самолета в одном из жилых комплексов в черте города Ейск в краснодарском крае.