В Ленинградской области 769 семей в этом году переехали в новое жилье благодаря бюджетной поддержке региона

Благодаря поддержке региона новоселье в этом году отметили 769 ленинградских семей. Еще 1227 семей до конца года переедут из аварийного жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области с начала года 769 семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря выплатам из бюджета региона. Комитет по строительству области помог приобрести новое жилье молодым и многодетным семьям, гражданам, чьи дома пострадали от пожара, жителям сельской местности и другим социальным категориям населения. По различным программам поддержки ленинградцы покупали квартиры, строили частные дома и погашали ипотеку. До конца 2022 года новоселье отметят еще 1227 семей. 2950 человек переедут из аварийного жилья в новые дома и квартиры.

«В следующем году готовимся полностью перейти на новый уровень работы по улучшению жилищных условий граждан. Регион запустил информационную систему «Жилье», которая значительно упростит и ускорит работу с документами, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Евгений Барановский. - Муниципальные образования уже загружают туда сведения обо всех семьях, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Работа предстоит большая: данные в программу должны загрузить 205 муниципальных образований со всего региона».

По данным Минстроя России, к сентябрю 2022 года свои жилищные условия в Ленинградской области улучшили около 55 тысяч человек. Это 65% от показателя установленного министерством для региона на 2022 год.

Ранее Минстрой РФ назвал Ленинградскую область лидером по строительству жилья в 2022 году в рамках программы «Стимул». План по вводу жилья на 2022 год установлен на уровне 130 тысяч квадратных метров. Ленинградские строители с начала года уже сдали 160 квадратных метров. Кроме того, регион завершает строительство двух школ в Мурино и Кудрово.

- Строительный комплекс Ленинградской области снова в лидерах: годовые показатели программы «Стимул» перевыполнены на 22 %. Не отстает и работа по строительству двух школ в Мурино и Кудрово, которая ведется по этой программе. Общая готовность образовательных учреждений достигла 90%, - ранее рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.