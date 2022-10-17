На месте крушения Су-34 в Ейске погиб один человек и 10 пострадали Фото: из соцсетей

По предварительным данным в черте города Ейск в результате крушения военного самолета Су-34 погиб один человек и 10 пострадали. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собственный источник на месте крушения. На месте крушения работают МЧС России и пожарные.

В результате падения боевого самолета Су-34 произошло возгорание двигателя. Пламя охватило по меньшей мере 15 квартир жилого девятиэтажного здания. Общая площадь ущерба по предварительным данным составляет 2 тыс. кв. метров на 5 этажах здания.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о том, что 17 октября 2022 года во время набора высоты при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34. Судно взлетело с военного аэродрома Южного военного округа.

Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело.