Частичная мобилизация в Подмосковье завершена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частичная мобилизация в Московской области завершена, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», – передает слова главы Подмосковья «КП – Московская область».

Все задачи в рамках частичной мобилизации были выполнены досрочно, отметил Воробьев. Он также заверил, что регион продолжит оказывать помощь тем, кто находится на фронте, и семьям мобилизованных.В частности, отметил глава Московской области, будет поставляться снаряжение находящимся на передовой бойцам.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в российской столице. По его словам, задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и Министерством обороны страны, выполнены в полном объеме.