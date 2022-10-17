Количество пострадавших при крушении самолета в Ейске выросло до 19 Фото: соцсети

Число пострадавших в результате падения в Ейске выросло до 19 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

"По последним данным Ейской районной больницы: два человека погибли, 19 пострадавших, из них четыре тяжелых. Среди пострадавших трое детей 8-10 лет, легкая степень тяжести", - сказано в Telegram-канале Оперштаба.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной падения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с падением самолета Су-34 на жилой дом в Ейске. На место инцидента выехали криминалисты центрального аппарата СК России.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал в результате крушения военного самолета в Ейске.