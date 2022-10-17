Момент падения Су-34 на жилой дом в Ейске попал на видео Фото: соцсети

Момент падения военного самолета Су-34 на жилой девятиэтажный дом в Ейске попал на видео. Кадры крушения появились в соцсетях.

На записи видно, как машина пролетает над домами, теряя высоту. После этого происходит взрыв, и самолет падает. Кроме того, на кадрах можно увидеть катапультировавшихся пилотов воздушного судна.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной падения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с падением самолета Су-34 на жилой дом в Ейске. На место инцидента выехали криминалисты центрального аппарата СК России.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал в результате крушения военного самолета в Ейске. В настоящее время известно о двух погибших и 19 пострадавших.