Спасатели потушили пожар в доме после падения самолета в Ейске Фото: соцсети

Пожар в доме после падения военного самолета Су-34 в Ейске потушен, сейчас спасатели обходят квартиры, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

"Пожар ликвидирован. Спасатели проходят по всем этажам. Пока угрозы обрушения нет, только в одном подъезде горело с первого по девятый этажи", - передает ТАСС сообщение ЕДДС.

Как рассказали в службе, в настоящее время в доме полностью отключены коммуникации вода.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной падения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске выросло до трех человек.