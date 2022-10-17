Минобороны Белоруссии допустило применение превентивных мер при угрозе стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Белоруссии могут использовать превентивные меры для сдерживания противника и нейтрализации вооруженного конфликта в случае угрозы, заявил начальник департамента военного сотрудничества министерства обороны страны полковник Валерий Ревенко.

«Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы, и оставляя за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта», – сказал он на брифинге.

Как отметил полковник, Россия и Белоруссии приняли решение развернуть региональную группировку войск исключительно в целях обороны границ Союзного государства и предотвращения нападения на него.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Ее основу составят белорусские подразделения и отдельные формирования Вооруженных сил РФ.