Власти России дадут отсрочку добровольцам в период полной мобилизации в стране Фото: REUTERS

Госдума РФ внесла поправки в статью 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", согласно которым теперь участники добровольческих формирований могут получить отсрочку по мобилизации в период всеобщей мобилизации в стране, в военное время и при использовании ВС РФ за пределами РФ. Авторами поправок являются спикер ГД России Вячеславом Володиным, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и иные члены комитета.

В тексте документа говорится, что отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставляться гражданам "пребывающим в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации".

По новым правилам также гражданам - добровольцам полагается бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном, водном транспорте в случаях и порядке, установленных МО РФ.

Несмотря на внесение поправок, Картаполов говорил 19 сентября 2022 года, что всеобщей мобилизации в России не будет. При этом он уточнял, что кое-где может быть введено военное положение.

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой второй волны частичной мобилизации в России не будет. Глава государства подчеркнул, что частичная мобилизация закончится в течение двух недель.

Напомним, сайт KP.RU писал какие выплаты положены призывникам и их родственникам за мобилизацию, ранение и смерть в зоне специальной военной операции. Уточним, что каждый субъект РФ индивидуально рассчитывает сумму выплат для граждан своих регионов, поэтому сумма может варьироваться в зависимости от военного округа.