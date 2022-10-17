В Киеве третий раз за день объявлена воздушная тревога

В Киеве третий за день объявлена воздушная тревога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Киева третий раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты!» – сказано в Telegram-канале администрации Киева.

Напомним, в понедельник, 17 октября, в Одессе прогремело несколько мощных взрывов. Информацию об этом распространили жители города в социальных сетях. Также сведения о взрывах официально подтвердил и представляющий Одессу в Верховной Раде депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Украинское интернет-издание «Страна.ua» отмечает, что причиной взрывов якобы стали «прилеты по окраине Одессы». Какой именно объект мог быть поражен ракетным ударом, не сообщается.

Как писалс айт KP.RU, ночью 17 октября воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Также воздушную тревогу объявили в Черкасской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областях.