Россия приостановила подачу газа в Армению Фото: REUTERS

Подача газа из России в Армению временно приостановлена в связи с ремонтными работами, сообщает «Газпром-Армения».

«В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» с 18 по 19 октября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению», – говорится на сайте компании.

В сообщении отмечается, что в эти дни газоснабжение потребителей в Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов.

Напомним, ранее министр экономики Армении Ваган Керобян сообщал, что страна осуществляет платежи за поставки газа из России в рублях по соответствующему курсу. Как отметил глава армянского Минэкономики, ценообразование происходит в долларах, но оплата производится в российской валюте.

По словам официального представителя холдинга «Газпром» Сергея Куприянова, контракт с армянской стороной позволяет уже несколько лет платить за российский газ в рублях, и эта возможность используется.