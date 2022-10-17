Катапультировавшийся пилот Су-34 попал на видео сразу после приземления Фото: соцсети

В соцсетях появилось видео с пилотом упавшего в Ейске самолета Су-34 после его катапультирования.

Очевидец снял пожар в доме, рядом с которым упал военный самолет, при этом на кадрах слышны звуки взрывов. Затем оператор побежал к катапультировавшемуся пилоту, который приземлился неподалеку от места крушения Су-34, и предложил свою помощь. Летчик отказался, сказав, что с ним все в порядке.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной падения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Число погибших в результате крушения самолета Су-34 рядом с жилым домом в Ейске возросло до четырех человек, количество пострадавших - до 25.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал при крушении военного самолета в Ейске.