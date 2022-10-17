TAC: мнение Вашингтона о возможности применения Москвой ядерного оружия на Украине лишено смысла Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен заявил, что популярное в Вашингтоне мнение о возможности применения Москвой ядерного оружия на Украине лишено смысла.

"Сложно представить себе более далекое от истины утверждение. Путину не грозит поражение на Украине. <…> Если вам интересно, как выглядит поражение, посмотрите, что было в Кабуле в 1989 или 2021 году", — написал он в своей статье для The American Conservative.

Не существует ни одного вероятного сценария, при котором России было бы выгодно нанесение удара ядерным оружием, отметил эксперт.

Ранее президент России заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, такая война никогда не должна быть развязана.

Также накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия не угрожает никому применением оружия массового поражения, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву. А тем временем, Соединенные Штаты будут рассматривать возможность применения ядерного вооружения только в экстремальных условиях и для защиты своих жизненных интересов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.