В Госдуму внесли законопроект о поправках в закон «Об обороне» о статусе и правах добровольцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях, они доступны в базе данных нижней палаты парламента. Его авторами стали спикер Вячеслав Володин, члены комитета по обороне и его глава Андрей Картаполов.

"Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации", — говорится в тексте документа.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, «Пионером» по региональным добровольческим отрядам стала Чечня. Целые колонны с бойцами оттуда отправлялись в зону спецоперации чуть ли не с марта. И в Мариуполь и даже под Киев, когда еще там стояли российские части. Тогда особо подчеркивалось, что в составе подразделений не только жители республики, но и представители других регионов России. Сегодня вне зависимости от региона все вопросы решаются через военкоматы. Именно туда желающие отправиться на СВО идут в первую очередь. Подробнее читайте здесь