Путин подписал распоряжение о Годах российско-китайского спортивного сотрудничества Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта в 2022-2023 годах.

Соответствующее распоряжение было подписано с целью дальнейшего развития отношений между Россией и Китаем.

«В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области физической культуры и спорта провести в 2022-2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта», – сказано в документе.

Ранее президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Путин также отметил, что среди лидеров стран СНГ уже есть консенсус по 2024 году, который будет объявлен Годом волонтерского движения, а 2026 год станет Годом охраны здоровья.

До этого Путин объявил 2023 год в России годом педагога и наставника. В документе говорится о том, что Год педагога и наставника в 2023 году проводится «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».