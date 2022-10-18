Илон Маск: SpaceX отозвал запрос о финансировании Пентагоном услуг Starlink на Украине Фото: REUTERS

Предприниматель Илон Маск в ответ на заявления Пентагона о возможной оплате услуг Starlink на Украине сообщил, что больше не просит денег у американского военного ведомства.

"SpaceX уже отозвал запрос о финансировании", - написал Маск в ответ на публикацию о том, что Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, американец отправил в Пентагон письмо от имени компании, в котором заявил, что не в состоянии больше платить за обслуживание спутниковой сети Starlink, которую он развернул на Украине. А потому просит военное ведомство США взять на себя эти расходы.

Кстати, масштабные нарушения в работе спутникового интернета Starlink на Украине могут привести к значительным потерям в ВСУ, а также к поражениям украинских боевиков на поле боя. Информацию об этом распространил RT со ссылкой на опрошенных военных экспертов.

Ранее возможными серьезными проблемами ВСУ в связи со сбоями или потенциальным отключением Starlink уже всерьез обеспокоились на Западе. Партнеры Украины считают, что ситуация может стать критичной, поэтому искать выход из нее нужно как можно скорее.