Издатель журнала NI Саймс призвал Украину перестать диктовать США требования по поставкам оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс заявил, что украинские власти должны перестать выдвигать свои требования Североатлантическому альянсу касательно поставок вооружения Украине.

Саймс отметил, что Украина имеет право принимать собственные решения.Тем не менее, подчеркнул журналист, «он (Киев. — прим.ред) не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет её получать, особенно когда речь идёт о самом существовании членов альянса».

Саймс назвал грубой ошибкой распространившееся мнение о том, что западные страны должны помогать Украине столько, сколько этого потребуется.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Западные страны недостаточно трезво оценивают свои возможности по поддержке Украины и не смогут на том же уровне оказывать помощь Киеву длительное время. По его словам, давая обещания Украине поддерживать ее «столько, сколько потребуется», западные лидеры делают это в погоне за внешним эффектом.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, то Германия будет помогать Украине финансово и оружием, пока она в этом нуждается.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США делают недостаточно для поддержки Украины и рассказал, что еще могут сделать Соединенные Штаты для Киева.