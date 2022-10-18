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Происшествия17 октября 2022 21:57

На месте падения военного самолета в Ейске введен режим ЧС

Об этом Кондратьев в своем Telegram-канале
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
На месте падения военного самолета в Ейске введен режим ЧС

На месте падения военного самолета в Ейске введен режим ЧС

Фото: Соцсети

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении режима ЧС на месте падения военного самолета в Ейске.

"На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной падения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Кондратьев также заявлял, что в данный момент устанавливаются все жители этого дома.

Кстати, в соцсетях уже появилось видео с пилотом упавшего в Ейске самолета Су-34 после его катапультирования. Очевидец снял пожар в доме, рядом с которым упал военный самолет, при этом на кадрах слышны звуки взрывов. Затем оператор побежал к катапультировавшемуся пилоту.