Журналисты допустили, что войска Турции «могут внезапно появиться однажды ночью» в Греции Фото: pixabay.com

Главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер заявил, что в условиях высокой инфляции и падения курса лиры турецкие войска "могут внезапно появиться однажды ночью" в Греции.

"Поскольку Эрдоган сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями перед выборами, которые пройдут весной, с лета он усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО, используя язык, обычно оставляемый военными ястребами и ультранационалистами", — написал он.

Согласно статье, некоторые дипломаты и аналитики даже предсказывают полномасштабную войну между этими странами НАТО.

Как ранее писал сайт KP.RU, обострение конфликта Греции и Турции может привести к развалу Североатлантического альянса, считает греческий аналитик-тюрколог, профессор Университета Пантеон Димитрис Стафакопулос. Даже небольшой конфликт Афин и Анкары «может привести к кризисной ситуации, к развалу НАТО, из-за того, что два государства-члена столкнутся друг с другом», отметил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цена за обострение отношений с Анкарой будет для Греции тяжелой.