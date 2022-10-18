Министр здравоохранения и глава МЧС России прибыли в Ейскую ЦРБ Фото: Соцсети

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в Ейскую ЦРБ.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал в результате крушения военного самолета в Ейске. Глава государства поручил губернатору Краснодарского края, главе МЧС и министру здравоохранения вылететь в город для оказания помощи.

После падения военного самолета в больнице сейчас находится 11 человек, из них две - беременных, заявил глава Минздрава Мурашко.

Как сообщил глава МЧС, при ЧП в Ейске пострадали 22 человека. По его словам, под завалами, предварительно, людей больше нет.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома.