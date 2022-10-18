Глава Минздрава России: 3 человека погибли и 19 пострадали в результате ЧП в Ейске Фото: Соцсети

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что двое пострадавших при взрыве дома в Ейске погибли на месте, а еще одна женщина скончалась в больнице, получив несовместимые с жизнью ожоги, передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Напомним, глава МЧС России Александр Куренков совместно с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко по поручению президента России Владимира Путина прибыли в Ейскую ЦРБ.

После падения военного самолета в больнице сейчас находится 11 человек, из них две - беременных, заявил глава Минздрава Мурашко.

Как сообщил глава МЧС, при ЧП в Ейске пострадали 22 человека. По его словам, под завалами, предварительно, людей больше нет.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома.