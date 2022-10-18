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Политика17 октября 2022 23:20

Эксперт Леонков: полигон Капустин Яр переквалифицировали под испытания зенитных ракет большой дальности

Советское время использовался преимущественно для испытаний баллистических ракет средней дельности, отметил он
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что полигон Капустин Яр в Астраханской области, который в Советское время использовался преимущественно для испытаний баллистических ракет средней дельности, сейчас фактически перепрофилировался и позволяет России тестировать зенитные ракеты большой дальности.

"Сейчас Капустин Яр практически не используются для испытаний баллистических ракет. В основном он служит для испытаний зенитных ракет большой дальности, для таких комплексов, как, например, С-400, С-500", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как ранее писал сайт KP.RU, Капустин Яр или Кап-Яр, как его называют местные, - место загадочное и секретное, хотя название это известно почти всем и каждому.

Об этом месте ходят много слухов и легенд. Утверждают даже, что там есть подземное хранилище НЛО. В реальности это современный военный полигон, где испытывались и испытываются все виды ракетного вооружения. Известно, что здесь прошли испытания первых ракет с ядерными боеголовками. Ну, еще то, что полигон расположен в низовье Волги в Астраханской области. Остальное – под грифом «секретно».