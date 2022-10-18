Эксперт Леонков: полигон Капустин Яр переквалифицировали под испытания зенитных ракет большой дальности

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что полигон Капустин Яр в Астраханской области, который в Советское время использовался преимущественно для испытаний баллистических ракет средней дельности, сейчас фактически перепрофилировался и позволяет России тестировать зенитные ракеты большой дальности.

"Сейчас Капустин Яр практически не используются для испытаний баллистических ракет. В основном он служит для испытаний зенитных ракет большой дальности, для таких комплексов, как, например, С-400, С-500", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как ранее писал сайт KP.RU, Капустин Яр или Кап-Яр, как его называют местные, - место загадочное и секретное, хотя название это известно почти всем и каждому.

Об этом месте ходят много слухов и легенд. Утверждают даже, что там есть подземное хранилище НЛО. В реальности это современный военный полигон, где испытывались и испытываются все виды ракетного вооружения. Известно, что здесь прошли испытания первых ракет с ядерными боеголовками. Ну, еще то, что полигон расположен в низовье Волги в Астраханской области. Остальное – под грифом «секретно».