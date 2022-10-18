Всемирный банк объявил о переводе всех предоставленных Белоруссии займов в статус необслуживаемых Фото: Евгения ГУСЕВА

Всемирный банк объявил о переводе всех предоставленных Белоруссии займов в статус необслуживаемых. Сообщается, что причиной такого решения стали просроченные платежи на сумму $68,4 млн.

«С сегодняшнего дня Всемирный банк перевёл все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Белоруссии или гарантированные ею, в статус необслуживаемых», — говорится в заявлении.

Отмечается, что просроченные платежи по состоянию на 14 октября оценены в сумму $68,43 млн.

Ранее сообщалось, что Белоруссия будет рассчитываться по еврооблигациям в белорусских рублях, соответствующее постановление принято правительством совместно с Нацбанком Белоруссии.

Позднее Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом в четверг 14 июля заявило международное рейтинговое агентство Moody's. Агентство расценило как дефолт проведение Министерством финансов платежа по еврооблигациям в национальной валюте. Речь идет о 22,9 млн долларов, льготный период выплаты которых по десятилетним еврооблигациям Belarus-27 истек в среду 13 июля.