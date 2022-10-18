Названа причина пожара после падения Су-34 в Ейске Фото: Соцсети

Глава МЧС России Александр Куренков заявил ,что взрыва после падения самолёта Су-34 в жилом массиве Ейска не было. Так, при падении самолёт ударился о дом и разрушился, в результате чего произошёл разлив горючего из-за чего возник пожар.

«Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление», — сказал он.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной падения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске выросло до трех человек.