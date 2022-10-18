Глава Минобороны Финляндии пригрозил отбирать имущество у россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что в случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в стране.

"Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует", — сказал он в интервью газете Aamulehti.

При этом глава ведомства не смог ответить на вопрос, рассматривается ли это решение сейчас.

Ранее вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар объявил, что почти 4,5 тысячи граждан России, владеющие в Эстонии объектами недвижимости, могут в ближайшее время ее лишиться. Сейчас россиянам принадлежит в Эстонии более 41 тысячи объектов недвижимости, но многие оформили себе вид на жительство, и только вот этим 4,5 тысячам граждан РФ для въезда в страну нужна виза. А визы, как известно, россиянам в Эстонии давать перестали, а банки отказывают в проводке платежей, даже если речь идет о налогах. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU