«Хуаньцю шибао»: США ставят Европу в большую зависимость, используя конфликт на Украине Фото: REUTERS

На фоне украинского кризиса все больше европейских предприятий оказываются в затруднительном положении, и им на "помощь" спешат США, ставя ЕС в еще большую зависимость, пишет “Хуаньцю шибао”.

“Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку Украине и ЕС посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой, они пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль”, — говорится в статье.

Ранее испанское издание Rebelion написало, что будущее стран Европы представляется «немыслимо ужасным» из-за того, что она ведет себя как колония Соединенных Штатов, подчиняя свои интересы интересам американского ВПК и обслуживанию нужд Вашингтона.

Автор публикации советует Европе перестать «проглатывать военную пропаганду» и обратить внимание на то, что США хотят использовать украинский конфликт для восстановления собственной гегемонии.

Тем временем Китай предупреждает страны мира в карикатурах: удушить Россию не получится, а дядя Сэм стреляет себе в ногу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.