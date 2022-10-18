Глава МАГАТЭ захотел встретиться с Путиным еще раз как можно скорее Фото: REUTERS

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее. Об этом пишет РИА Новости.

"Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее", — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли он посетить Россию и встретиться с главой государства.

Он добавил, что считает возможным достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Гросси. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью Запорожской атомной электростанции, которая (как и город Энергодар, в котором расположена ЗАЭС) регулярно подвергается массированным обстрелам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.

После этого генеральный директор МАГАТЭ направился в Киев по договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Гросси отметил, что работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС продолжается.