Четыре тяжелых транспортных самолета США прибыли в Польшу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее четырех тяжелых транспортных самолетов США прибыли в Польшу за сутки с 14 по 15 октября, пишет «Интерфакс».

Как стало известно изданию, на аэродроме в городе Жешув в 90 километрах от украинской границы совершили посадку грузовые самолеты Boeing 747 американских транспортных компаний Atlas Air и Kalitta Air, зафрахтованных Пентагоном. Эти самолеты способны перевозить до 120 тонн груза.

Зафиксировано также прибытие в Жешув двух транспортных самолетов С-17А Globemaster III - британских и австралийский ВВС, способных доставлять до 77,5 тонн груза.

Ранее сайт Flightradar зафиксировал на польском аэродроме Жешув массовую посадку самолетов НАТО. Аэродром находится недалеко от границ Украины. Согласно информации портала отслеживания полетов, воздушные суда альянса не единожды были замечены в пределах польского пограничного пункта.

Кроме того, не так давно, в воздушном пространстве вдоль границ России, Белоруссии и Украины происходил мониторинг со стороны авиационной разведки ВВС США. Его также зафиксировал сайт Flightradar. Авиа-активность самолетов Вашингтона продолжалась несколько дней подряд.