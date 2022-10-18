Британские журналисты сравнили Трасс с «увядающей головой салата» Фото: REUTERS

У премьерства Лиз Трасс и увядающего кочана салата айсберг есть срок годности, пишет газета Washington Post.

“Вы можете спросить, что общего между премьерством Лиз Трасс и увядающим кочаном салата айсберг? У них обоих есть срок годности”, — говорится в статье.

История с салатом началась со статьи The Economist, в которой журналисты назвали Трасс «Леди Айсберг». Они предсказали, что у ее карьеры будет «срок годности салата». Спустя некоторое время газета Daily Star запустила видеотрансляцию на YouTube, на кадрах которой было видно, что на столе размещена фотография Лиз Трасс и кочан салата. Трансляция была сопровождена комментарием: «День первый: какой из салатов продержится дольше?».

Отправленный накануне в отставку министр финансов Великобритании и автор плана спасения экономики Соединенного Королевства Квази Квартенг ранее заявил, что британского премьер-министра Лиз Трасс уберут с ее поста через несколько недель.

Как писал сайт KP.RU, смелый план реформ в экономике, предложенный Лиз Трасс, оказался слишком смелым – четверть триллиона фунтов стерлингов, которые нужны для его выполнения, оказались ничем не подкреплены, а сами реформы даже не прошли экспертной оценки. Уже в самом начале своей реализации этот «суперплан» обрушил рынок госдолга, расшатал пенсионную систему страны, уронил курс фунта и заставил казначейство срочно включить н мощность печатный станок в попытке нивелировать неумелое вмешательство в экономику, а также, чтобы выручить правительство.