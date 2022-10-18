Сенатор Пушков оценил последствия отказа от российского газа для «зеленой повестки» Европы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил последствия отказа от российского газа для «зеленой повестки» Европы и отметил, что нынешняя конфронтация оставила позади противостояние времен холодной войны, началась «ледяная война» Запада с Россией.

По его словам, такое положение дел означает гибель для европейской «зеленой повестки».

«Все рассуждения о зеленой энергетике в условиях потери российской нефти и российского газа — не более, чем демагогия. Невозможно отказаться от российских энергоресурсов и пытаться двигаться по "зеленому" пути», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что истоки энергокризиса в Европе кроются в насаждении западными политиками "зеленой повестки". По словам Путина, российская военная спецоперация на Украине и другие действия РФ никакого отношения к начинающемуся в ЕС энергокризису не имеют, а все подобные заявления западных политиков являются ложью.

Ранее сайт KP.RU писал, что антироссийские санкции спровоцировали крупнейший продовольственный кризис в Европе. Так, один из французских фермеров в беседе с изданием "Синьхуа" отметил, что цены растут каждую неделю, а "ситуация становится невыносимой".