Что произошло в ночь на 18 октября

Арестович: Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины Фото: Соцсети

В результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, заявил помощник главы Минздрава. МЧС России подтверждает, что в ходе поисково-спасательных работ в Ейске обнаружены тела еще 10 погибших - общее число погибших достигло 13.

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что в случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в стране. При этом глава ведомства не смог ответить на вопрос, рассматривается ли это решение сейчас.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что если США не будут занимать лидирующую роль в мире, то её займёт кто-нибудь ещё, чьи ценности, возможно, не будут совпадать с американскими.

Не менее четырех тяжелых транспортных самолетов США прибыли в Польшу за сутки с 14 по 15 октября. На аэродроме в городе Жешув в 90 километрах от украинской границы совершили посадку грузовые самолеты Boeing 747 американских транспортных компаний Atlas Air и Kalitta Air, зафрахтованных Пентагоном.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее. Он добавил, что считает возможным достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года.

Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма женаты уже два года. До недавнего времени супруги жили в Америке. Полгода назад исполнительница уехала в США вместе с детьми и с мужем, подписавшим контракт с американским клубом. За океаном Седокова почти не давала концертов и вела размеренную жизнь домохозяйки. Полтора месяца назад она вернулась в Россию. Говорят, Анна собирается открыть в Москве новый бизнес. На своей странице в соцсетях Седокова пожаловалась, что расставание с мужем дается ей нелегко.

Недавно западные таблоиды сообщили, что Брэд Питт встречается с супермоделью Эмили Ратаковски. 31-летняя брюнетка недавно развелась, и теперь готова к новым отношениям. А тут как раз на ее пути повстречался такой завидный холостяк – бывший муж Анджелины Джоли. СМИ немедленно раструбили о том, что у Эмили и Брэда назревает роман.