Власти оплатят похороны погибших при крушении самолета в Ейске

Место крушения Фото: Виталий ТИМКИВ

Власти компенсируют расходы на похороны жителей Ейска, погибших при крушении самолета. Об этом заявил глава района Роман Бублик во вторник, 18 октября 2022 года.

По его словам, средства на это выделят из городского, районного и краевого бюджетов.

"Какая-то часть будет за счет города и района, какая-то - за счет края", - уточнил Роман Бублик.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 в ходе учебного полета упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Предварительной причиной крушения истребителя-бомбардировщика называют возгорание одного из двигателей при взлете.

В результате ЧП погибли 13 жильцов дома, в том числе трое детей, еще 19 человек пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Пилот воздушного судна катапультировался.