Французская журналистка Боннель сообщила, что лишилась работы и подвергалась угрозам после съемок фильма о Донбассе

Анн-Лор Боннель утверждает, что европейцы не хотят слышать правду о страданиях мирных жителей Донбасса Фото: из соцсетей

Французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель сообщила, что лишилась работы вскоре после того, как сняла фильм о Донбассе, лично побывав в народных республиках. Также она отметила, что после поездок в Донбасс ей поступали многочисленные угрозы.

"Когда уже вышел фильм, я столкнулась с проблемами <...> я потеряла мою работу в парижском университете, в котором преподавала в течение 15 лет. Мой контракт не продлили… Меня уведомили, что я больше не соответствую ценностям университета, поэтому они не могут позволить мне продолжить работу", - рассказала француженка информагентству РИА Новости.

Кроме того, по словам Боннель, на нее оказывалось сильное психологическое давление, из-за чего она "вынуждена жить в тени" и не участвовать в публичных мероприятиях.

Боннель сняла два фильма о жизни мирных жителей Донбасса и том, как они вынуждены выживать под постоянными обстрелами боевиков ВСУ. Первый ее фильм вышел в 2015 году (его тогда даже показали в Сорбонне), а второй - в 2022-м. Второй фильм французской журналистки отказались показывать на французском ТВ и в местных СМИ, поэтому журналистка была вынуждена просто опубликовать свою работу в интернете.