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Политика18 октября 2022 5:45

Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге во всех регионах страны

Власти ряда городов и областей Украины заявляют о взрывах и обстрелах
Александр КИСЛОВ
Власти ряда украинских регионов сообщают о взрывах, пожарах и ракетных ударах

Власти ряда украинских регионов сообщают о взрывах, пожарах и ракетных ударах

Фото: REUTERS

Воздушная тревога официально объявлена во всех украинских регионах. Об этом сообщает интернет-издание "Страна.UA".

По данным издания, в целом ряде украинских городов и регионов 18 октября 2022 года прогремели мощные взрывы.

В частности, подобные сообщения приходят из Днепропетровска (в этом городе, по информации местных властей, крупный пожар произошел "на одном из энергетических объектов"), Харькова, Кривого рога и Николаева. Кроме того, появляются сведения о серии взрывов, прогремевших в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье.

Объявление воздушной тревоги, как сообщают главы регионов Украины, связано с угрозой продолжения массированных ударов Вооруженных сил РФ по "критических важным объектам" украинской энергетической инфраструктуры.

Подобные удары Россия начала активно наносить 10 октября нынешнего года - спустя двое суток после организованного и спланированного украинскими спецслужбами взрыва на Крымском мосту.