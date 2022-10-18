Первокурсники Чувашии сдают нормативы ГТО

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17 сентября около 200 первокурсников ЧГУ им. И.Н. Ульянова приняли активное участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. Примечательно, что с прошлого года на базе вуза работает филиал Центра тестирования ГТО. Ректор университета Андрей Александров не только напутствовал ребят, но также сам принял участие в испытаниях.

Программа испытаний включала в себя сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и многое другое. По итогам сдачи нормативов студенты смогли оценить уровень физической подготовки и получили заряд бодрости.

Как отметил министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров, вовлечение в подготовку и выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» — один из главных инструментов увеличения числа людей, занимающихся физкультурой и спортом, и согласно поручению Президента России, к 2030 году этот показатель должен достичь 70%. Также министр уточнил, что данная задача заложена также в Стратегии социально-экономического развития Чувашии до 2035 год.